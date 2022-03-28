Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı.

Beştepe'deki toplantı, saat 15.45'te başladı.



Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor. Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi.

Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.