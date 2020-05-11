Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 7. kez toplanıyor: 19 Mayıs haftası 4 gün sokağa çıkma yasağı gelebilir

AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor. Bazı illere seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü’nde sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine Koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Erdoğan’ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.