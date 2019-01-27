Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Saldırganlar Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine yönelik saldırıya ilişkin, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.



Altun, Bloomberg haber ajansına Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan bir askeri üsse yönelik saldırıyı anımsatan Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını belirtti.



"Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür." ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını bildirdi.



Fahrettin Altun, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz."



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Duhok halkıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini kaydetti.