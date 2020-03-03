Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, 'Bahar Kalkanı' operasyonuna gönüllü katılmak isteyen kişilerin başvurularını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından başlatılan 'Bahar Kalkanı' operasyonuna gönüllü olarak katılmak isteyen kişilerin başvurularını paylaştı.

Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerini de kullandı.

Altun'un paylaştığı başvurular şu şu şekilde: