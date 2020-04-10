Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak yasağa paniğe kapılmadan uymalarını rica ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 şehre getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından açıklama yaptı. Fırın ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin açık olacağını hatırlatan Altun, "Vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Koornavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zongultak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar mesafe kuralına uymadan marketlere akın etti. Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun şunları ifade etti:

"Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir.

Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."