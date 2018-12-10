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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suudi Arabistan'ın yanıtı hayal kırıklığı yarattı

"Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır"

10 Aralık 2018 20:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, şunları kaydetti:

"(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır. Türkiye’nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı’nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır."

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