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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki süreç başlatıldı

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulduğunu öne sürmüştü

31 Mayıs 2021 19:14

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Twitter hesabı üzerinden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

Kıratlı, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan  mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı. 

 

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulması';  Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlerden de 'onay' alınması gerektiğini iddiasında bulunmuştu. 

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"

 

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