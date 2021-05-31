Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki süreç başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Twitter hesabı üzerinden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kıratlı, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulması'; Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlerden de 'onay' alınması gerektiğini iddiasında bulunmuştu.

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