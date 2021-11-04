Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3.5 yılında 49 yeni parti kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni kurulan siyasi parti sayısında rekor artış yaşandı. Yeni sistemde geçen 3.5 yılda 49 yeni siyasi parti kuruluşu gerçekleşti. Faaliyette bulunan toplam siyasi parti sayısı 120’ye yükseldi.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Kasım 2021'de güncellediği verilere göre 2018 yılında 2, 2019 yılında 3 siyasi parti kurulurken 2020 ve 2021 yılında neredeyse patlama yaşandı. 2020 yılında siyaset hayatına 27 yeni siyasi parti katılırken, 2021 yılı kasım ayı itibariyle buna 17 yeni siyasi parti daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen Haziran 2018 seçimlerinden bugüne kurulan yeni siyasi parti sayısı 49 oldu.

Kamuoyu araştırmacısı ve Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu’ya göre son iki yıldaki parti popülasyonunun rasyonel bir nedeni yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içerisinde yer alan 50+1 uygulamasının parti kurmak için teşvik oluşturmayacağını ifade eden Uslu, tek rasyonel motivasyonun ‘ittifak’ sistemi olabileceğini kaydetti.

İttifak sistemi içerisinde yer alabilmek için de ‘seçime girme yeterliliğine’ sahip olmak gerektiğine dikkat çeken Uslu, yeni kurulan çok sayıda partinin bu şartı karşılayamadığının da altını çizdi.