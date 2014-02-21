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Cumhurbaşkanlığı: Hakan Fidan'a 'ifadeye gitme' dedik

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye gazetesinde bugün çıkan 7 Şubat'ta Abdullah Gül'ün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a 'git savcıya ifadeni ver' dediği şeklinde iddia edilen haberi yalanladı

21 Şubat 2014 15:24

7 Şubat'ta ifadeye çağrılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'ifadenizi verin' dediği yönündeki iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılarak 'Tam aksine ifadeye gitmemesini söyledik' denildi.

7 Şubat'ta Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın talimatıyla ifadeye çağrılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Başbakan Tayyip Erdoğan'a ulaşamayınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradığı ve Gül'ün "İfadenizi verin, problem çıkmaz" dediğini öne sürüldü.

Türkiye gazetesinde bugün çıkan haberle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, "Korkunç Narkoz Planı" başlığıyla yayınlanan haberdeki iddialarla ilgili, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a "ifade verin, sorun çıkmaz" şeklinde cevap vermesinin asla ve kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı.

İddiaların tam aksine, Fidan’a ifade vermeye gitmemesini kesin bir dille aktardığını belirten Sever, Gül'ün o dönemde bu sorunun şüyu bulmaması için büyük çaba harcadığını vurguladı.

7 Şubat 2012’de İstanbul Özel Yetkili Savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Eski Müsteşar Emre Taner, Eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki eski MİT görevlisini bizzat telefonla aramış, KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmıştı. Savcı, Fidan ve arkadaşlarını Oslo'da PKK ile yapılan görüşmeler sebebiyle suçluyordu. 

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