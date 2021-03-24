Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Türkiye yaşadığı türbülansı aşacak ve yoluna devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan , "Ben bunların küçük sancılar olduğu kanaatimdeyim. Türkiye, şu anda yaşadığı türbülansı aşacak, sakinleşecek ve yoluna devam edecek" dedi.

‘Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?’ ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki ‘Kamuda Değişim Ajandası’ başlıklı panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, küresel borç sorununa ilişkin soruya karşılık, hem kamu hem özel sektör borçluluğunun salgın sürecine özel olmadığını, daha önceden süregeldiğini söyledi.

Aşan, "Çok açık söyleyeyim, önümüzdeki dönemde dünya ekonomisini 2008 benzeri bir türbülansın beklediğini düşünüyorum. Bunun sinyallerini de almaya başladık. Elbette bizi de etkileyecek, dışında kalmamız zaten mümkün değil. Bu seferki kurumsal eksikliklerden kaynaklanan bir durum değil. 2008 biraz öyleydi. Şu anda çok başka bir mesele var aslında karşımızda. Bu borç sorunu ciddi bir kriz yaşamadan çözülmez. Bütün bu borçların reel değeri ödenebilir hale gelecek şekilde düşmesi gerekiyor. Başka türlü bu ödenmez. Bunun da bir tek izahı var, iki şey olacak: Çok net, ya ciddi bir iflas olacak ya da ciddi bir enflasyon. Ciddi bir enflasyonu dünya yaşamadığı sürece bu borcun reel yükü ödenebilir hale gelmeyecek. En azından benim öngörüm bu. Karamsar bir tablo çiziyor gibiyim, kimse kusura bakmasın, ama bu gerçekten böyle. Dünya bir enflasyon sürecinden geçecek. Geçmezse bu borçlar ödenebilir borçlar değil" dedi.

Aşan, Türkiye'nin finans sistemindeki güçlü ve zayıf yanlarına ve İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin bankacılık sektöründeki kurumsal yapının çok ciddi sigorta görevi gördüğünü söyledi.

Aşan, Türkiye'nin henüz 2.5 yıllık yeni bir sisteme sahip olduğunu, bu sistemin zamanla çok daha iyi işler hale geleceğini kaydetti. Tasarruf oranındaki düşüklüğün ise dezavantaj olduğunu belirten Aşan, bir şekilde tasarruf oranının artırılması gerektiğini anlattı.

Göksel Aşan, Türkiye'nin şu anda yaşadığı türbülansı aşacağını, sakinleşeceğini ve yoluna devam edeceğini vurguladı.