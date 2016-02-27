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Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın doğum gününe özel gençlik ve çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Erdoğan, dün doğum gününü kutladı

27 Şubat 2016 10:33

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 62'nci yaş günü nedeniyle (26 Şubat 2016) dün Twitter'den bir mesaj paylaştı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik eder, kendisine sağlıklı, uzun ömürler dileriz" denen mesajda, Erdoğan'ın gençlik ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları da paylaşıldı.

Dün Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanan Ak Gençlik üyeleri de sürpriz doğum günü kutlaması yapmıştı. Tekbir getiren kalabalık zaman zaman 'Happy Birthday Reis' sloganları atmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesaj ve fotoğraflar şöyle:

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