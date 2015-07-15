Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan düşmanlığı yapmak Türkiye ve bölgede barışa katkı yapmaz!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kobanê düştü, düşecek" açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın HDP kanadından ağır ifadelerle eleştirilmesine ilişkin olarak, "Erdoğan düşmanlığı yapmak Türkiye ve bölgede barışa katkı yapmaz" dedi.

Kalın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya fönelik silah bırakma çağrısına ilişkin olarak, "Hem diyeceksiniz ki çözüme katkı için burdayız hem de yok canım bu iş bize düşmez bunun muattabı bellidir diyeceksiniz. Bu bir çelişkidir" ifadesini kullandı.

Kalın, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Meclis gündemine taşıdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1000 yüksek yargı mensubuna 3 milyon liralık takım elbise diktirdiği" iddiasına da cevap verdi. Söz konusu iddia için "deli saçması" diyen Kalın, "Bunun çocukca bir tutumla yapılması ne Meclisimize de ülkemize yakışıyor" diye konuştu.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın hayata geçmesi şartlarn uygulanmasına bağlı bunu a takip edeceğiz ve destekçisi olacağız. İran'a ticari açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu hem İran halkı için önemli hem de İran Türkiye ticari ilişkileri noktasında önemli gelişmelere gebedir.

AYM'nin dershane kararı

Anayasa mahkemesinin henüz gerekçeli kararını görmedik onu gördükten sonra gerekli açıklama yapılacaktır. Bu konuda hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır bu noktada bunu söyleyebiliriz.

Demirtaş'ın silah bırakma çağrısı

Hem diyeceksiniz ki çözüme katkı için burdayız hem de yok canım bu iş bize düşmez bunun muattabı bellidir diyeceksiniz. Muattabı belli dediğiniz kişi bu çağrıyı geçtiğimiz şubatta yapmış. Çözüm sürecini romantize ederek ilerlemesini düşünmek abesle iştigal etmektir. Kamu düzenini tehdit eden bir örgütün temsilcilerinin biz demokrasi istiyoruz demesi komik kaçıyor. Bir taraftan siyasi irade diyeceksiniz diğer taraftan da silahlara dur diyemeyeceksiniz.

Kobani düştü düşüyor cümlesi ile ne anlatıldığı çok açıkken bu cümle üzerinden haince bir kara propoganda yapıldı. Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin asli unsurudur. Biz bugüne kadar Suriye'den gelen kimsenin kimliğini dinini milliyetini sormadık. Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak Türkiye ve bölgede barışa katkı yapmaz.

Kobani düştü düşüyor cümlesi ile ne anlatıldığı çok açıkken bu cümle üzerinden haince bir kara propoganda yapıldı. Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin asli unsurudur. Biz bugüne kadar Suriye'den gelen kimsenin kimliğini dinini milliyetini sormadık.

Suriye'de rejimin uyguladığı terör politikalarını sonlandırmak için önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz orada fiili bir durumun Türkiye'nin bütünlüğüne zarar vereceğini belirttik. Bizim buradaki bütün amacımız Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak olacaktır.

'Yüksek yargıya 1000 takım elbise diktirildi' iddiası

Bu deli saçması iddiaların ortaya atılması ve bunun çocukca bir tutumla yapılması ne Meclisimize de ülkemize yakışıyor. Bunlar Cumhurbaşkanımızın üzerinden popülizmi yakalamaya yönelik hareketlerdir. Bu Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir hakarettir. Bunu net bir dille reddediyoruz.