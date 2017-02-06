Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu: FETÖ, 100'den fazla ülkede örgütlendi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 'FETÖ’nün Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere 100 ülkede okullar aracılığıyla örgütlendiğini belirtti. DDK, 'FETÖ’nün yoğun şekilde yapılandığı Orta Asya ve Afrika’daki ülkelerle karşılıklı bilgi paylaşımı başlattı.

Rusya ve Çin dışında

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 'FETÖ’yü araştırmaya başlayan DDK, örgütün dünya genelinde Rusya ve Çin dışında organize olduğunu tespit etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından derinleştirilen incelemelere göre 'FETÖ’nün 100’den fazla ülkede okullar ve kültür merkezleri aracılığıyla örgütlendiği belirlendi. Darbe girişiminden sonra bu yöndeki çalışmalara hız veren DDK, 'FETÖ’nün en fazla Afrika ve Orta Asya ülkelerinde organize olduğunu ortaya çıkardı.

DDK, bu kapsamda kamu kurumlarıyla ortaklaşa ABD, Afrika, Orta Asya ülkelerinden 'FETÖ’nün temizlenmesi ve finans kaynaklarının kurutulması için çalışma başlattı.

Ülkelere de anlatılıyor

Türkiye’de darbe girişiminde bulunan bu örgüte karşı çalışmalarda karşılıklı bilgi paylaşımı yapılırken, FETÖ’nün kurumlara sızma gibi yönleri, yayıldığı ülkelerdeki muhataplara anlatılıyor. DDK, örgüt okullarının kapatılması amacıyla Maarif Vakfı ile işbirliği yapıyor.