T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu: FETÖ, 100'den fazla ülkede örgütlendi

DDK, örgüt okullarının kapatılması amacıyla Maarif Vakfı ile işbirliği yapıyor

06 Şubat 2017 17:25

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 'FETÖ’nün Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere 100 ülkede okullar aracılığıyla örgütlendiğini belirtti. DDK, 'FETÖ’nün yoğun şekilde yapılandığı Orta Asya ve Afrika’daki ülkelerle karşılıklı bilgi paylaşımı başlattı.

Rusya ve Çin dışında

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 'FETÖ’yü araştırmaya başlayan DDK, örgütün dünya genelinde Rusya ve Çin dışında organize olduğunu tespit etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından derinleştirilen incelemelere göre 'FETÖ’nün 100’den fazla ülkede okullar ve kültür merkezleri aracılığıyla örgütlendiği belirlendi. Darbe girişiminden sonra bu yöndeki çalışmalara hız veren DDK, 'FETÖ’nün en fazla Afrika ve Orta Asya ülkelerinde organize olduğunu ortaya çıkardı.

DDK, bu kapsamda kamu kurumlarıyla ortaklaşa ABD, Afrika, Orta Asya ülkelerinden 'FETÖ’nün temizlenmesi ve finans kaynaklarının kurutulması için çalışma başlattı.

Ülkelere de anlatılıyor

Türkiye’de darbe girişiminde bulunan bu örgüte karşı çalışmalarda karşılıklı bilgi paylaşımı yapılırken, FETÖ’nün kurumlara sızma gibi yönleri, yayıldığı ülkelerdeki muhataplara anlatılıyor. DDK, örgüt okullarının kapatılması amacıyla Maarif Vakfı ile işbirliği yapıyor.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme KuruluDDKAfrikaOrta Asya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24