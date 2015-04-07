Cumhurbaşkanlığı bütçesi arttı, emekli vekillere de tarihin en yüksek zammı geldi

Milletvekillerinin tüm özlük haklarının tek bir yasada toplanması için hazırlanan teklif, günlerce süren kulis faaliyetlerine rağmen Meclis tatile girmeden yasalaştırılamadı. Ancak, emekli milletvekillerinin Cumhurbaşkanı bütçesindeki yüzde 9.2’lik artış nedeniyle şimdiye kadar yapılan en yüksek zammı aldıkları öğrenildi.

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda gider ayak yasalaşan torba tasarılarla, milletvekilleri ve yüksek bürokratların maaşlarının 1000 lira azalması da önlendi. Vekillere bazı yeni sosyal haklar getiren, kırmızı pasaport olanağı ve protokol düzenlemeleri içeren teklif, tüm kulis çalışmalarına rağmen yasalaştırılamadı. Geri adım atılmasında milletvekillerinin “Meclis kapanırken yine kendileri için yasa çıkardılar haberleri yapılacak. Seçim meydanlarında bunu halka anlatamayız. Bu düzenleme 6 ay beklesin, Ekim’de yasalaştırırız” değerlendirmesi etkili oldu.

Önemli artış

Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Meclis’in son haftalardaki çalışmasında vekiller için dolaylı sonuç doğuracak çalışmalar da yapıldı. 2015 Bütçe Yasası’yla Cumhurbaşkanlığı bütçesine yapılan yüzde 9.2’lik artışın, maaş artışları Cumhurbaşkanlığı bütçesine endeksli olan emekli milletvekillerine de şimdiye kadar görülen en yüksek maaş artışını getirdiği ortaya çıktı. Buna göre, artıştan yararlanma oranları bir süre önce yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılan emekli miletvekillerinin maaşında önemli bir artış oldu.

Ocak ayında emekli milletvekillerinin maaş zammı 740 lira oldu. Artışla, emekli milletvekillerinin maaşı, 7 bin 500 liraya çıktı.

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