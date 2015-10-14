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Politika

Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2016'da 37 milyon lira artacak!

Cumhurbaşkanlığı, 2015 yılına 397 milyon lira bütçeyle başlamış yıl ortasında 545 milyon lira artırılmıştı

14 Ekim 2015 11:50

2015'te 397 milyon lira ile başlayan, yıl ortasında 545 milyona çıkarılan Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2016'da da artırılacak. 397 milyon lira olan bütçe yüzde 9.3 zamla 434 milyon lira olacak.

Sözcü'de Erdoğan Süzer imzasıyla yayımlanan habere göre, Atatürk Orman Çiftliği’ne 1 milyar 370 milyon lira maliyetle yapılan Ak Saray’ın bütçesi yine artırılacak. Örtülü ödenek hariç bu yıl 545 milyon 902 bin lira ayrılan Cumhurbaşkanlığı bütçesine, önümüzdeki yıl yüzde 9.3 zam yapılacak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2014 yılına 199,5 milyon liralık bütçe ödeneğiyle başlamış, ancak yıl ortasında görevi devralan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yılı 244,6 milyon lirayla tamamlamıştı. Ak Saray’a bu bütçe yetmedi. 2015 yılında Ak Saray’a ayrılan ödenek yüzde 99 oranında yükseltilerek 397 milyon liraya çıkarıldı. Ancak bu da masraflara karşılamadı. Bütçe yıl ortasında 545 milyon 902 bin liraya çıkarıldı.

Örtülü ödenek de Erdoğan’ın kullanımına açıldı. 2015’in ilk beş ayındaki örtülü ödenek harcamaları toplamda 628 milyon 874 bin lirayı buldu. Hem örtülü ödenek hem de 545 milyon bütçe, tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın adı, “israf saray”a çıktı. Tepkilerin, 2016 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hazırlık aşamasında dikkate alındığı belirtildi.

 

Hükümet karartma yaptı

 

Kişi başına düşen milli gelirin 347 dolarlık erimeyle 9 bin 78 dolara düşmesini gizlemek için Orta Vadeli Program’da (OVP) karartma yapan hükümet, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde de benzer bir yönteme başvurdu. Önümüzdeki yıl genel bütçe ödeneği yüzde 14’ün üzerinde artarken Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış yüzde 9,3’le sınırlı tutuldu. Cumhurbaşkanlığı bütçe ödeneği, sadece yüzde 9,3 oranında artarak 397 milyon liradan 434 milyon liraya çıkacak.
Ancak, bu bütçe 2015’teki toplam ödeneğin altında kalıyor.
Bütçe ödeneklerinin seçimlerden sonra ek ödeneklerle yükseltileceği, gerçek artışın ancak önümüzdeki yıl bütçe uygulamalarında ortaya çıkacağı belirtiliyor.

 

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