Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı?

51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar, saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar kapalı kalacak.

3 Mayıs Pazar sabahı yola çıkacak İstanbullular için bazı güzergahlar kapalı olacak. Sürücülerin alternatif yollar bulmak zorunda kalacağı saatlerde, 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu etkinliği düzenlenecek! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Avrupa yakasında, Sultanahmet Meydanı'ndan başlayacak tur kapsamında Fatih'te kapatılacak yollar;

- İshakpaşa Caddesi,

- Ahırkapı Sokak,

- Ahırkapı İskele Sokak,

- Sahil Kennedy Caddesi (Namık Kemal Işıklar ile Sirkeci Arası),

- Gülhane Parkı Alt Kapı Girişleri,

- Reşadiye Caddesi,

- Ankara Caddesi (Hamidiye Kavşakla Sirkeci Arası),

- Ragıp Gümüşpala Caddesi,

- Galata Köprüsü,

- Prof. Cemil Birsel Caddesi,

- Kadir Has Caddesi,

- Abdülezelpaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- Haşim İşcan Alt Geçiti,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

- Yenikapı Kavşak,

- Aksakal Caddesi,

- Küçük Ayasofya Caddesi,

- Torun Sokak,

- Dalbastı Sokak,

- Kabasakal Caddesi,

- Atmeydanı Caddesi,

- Peykhane Caddesi,

- Üçler Sokak

Bu yolları kullanmak isteyen sürücülere alternatif yollar şöyle:

- Bab-ı Ali Caddesi

- Nur-u Osmaniye Caddesi,

- Ebusuud Caddesi,

- Ankara Caddesi (Hamidiye Kavşak ile Bab-ı Ali Caddesi Arası)

- Mürselpaşa Caddesi,

- Miralay Nazım Bey Caddesi,

- Haliç Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Macar Kardeşler Caddesi,

- Şehzadebaşı Caddesi,

- Büyük Reşitpaşa Caddesi,

- Fethibey Caddesi,

- Gençtürk Caddesi,

- Ordu Caddesi,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Türkeli Caddesi,

- Kadırga Limanı Caddesi,

- Piyer Loti Caddesi,

-Tiyatro Caddesi,

-Koska Caddesi.

Sultanahmet Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsüne devam edecek yarışta Galata köprüsü geçildikten sonra ise kapalı yollar şu şekilde,

- Kemeraltı Caddesi

- Meclisi Mebusan Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

- Beşiktaş Caddesi

- Barbaros Caddesi

- Tersane Caddesi Unkapanı Köprüsü İstikameti

- Refik Saydam Caddesi Unkapanı Köprüsü İstikameti



Karaköy, Beşiktaş Barbaros Caddesi istikametinde trafiğe kapatılacak caddelere bağlanan ara cadde ve sokaklar ise şunlar;

- Maliye Caddesi

- Arapoğlu Sokak

- Kanarya Sokak

- Necati Bey Caddesi

- Kılıçalipaşa Caddesi

- Hayretttin İskelesi Sokak

- Cezayir Sokak

- Çırağan Caddesi

- Mazher Paşa Sokak

- Mehmet Ali Bey Sokak

- Saray Caddesi

Barbaros, Beşiktaş ve Karaköy istikametinde trafiğe kapatılacak caddelere bağlanan ara cadde ve sokaklar şöyle;

- Yıldız Caddesi

- Abasağa Sokak

- Has Fırın Caddesi

- Vişne Tekke Sokak

- Dolmabahçe Gazılhane Caddesi

- Dolmabahçe Tünel Çıkışı

- İnebolu Sokak

- Molla Bayırı Sokak

- Mebusan Yokuşu

- Tekke Yolu Sokak

- Fındıklı Yokuşu

- Sanatkarlar Mektebi Sokak

- Boğaz Kesen Caddesi

- Lüleciler Caddesi

- Revani Sokak

- Bankalar Caddesi

- Alageyik Sokak

- Tersane Caddesi Galata Köprüsü İstikameti

Barbaros, Beşiktaş, Karaköy istikameti ve Karaköy, Beşiktaş, Barbaros istikametindeki yolları kullanmak isteyen sürücülere alternatif olarak;

- Barbaros, Beşiktaş, Şişhane, Kasımpaşa istikameti Taksim'e,

- Sait Çiftçi Hastane Önüne,

- Cedidiye Sokak Üzengi Sokak İstikametine,

- Fulya Deresi Ihlamur Dere Caddesi İstikametine,

- Nüshetiye Caddesi Kireçhane Sokak İstikametine,

- Süleyman Seba Maçka Caddesi İstikametine,

- Bayıldım Caddesi Asker Ocağı Caddesi İstikametine,

- Mete Divan Tarlabaşı Bulvarı İstikametine,

- Refiksaydam caddesi Taksim istikametine yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü O-1 güney yol Esentepe, Levent - Sarıyer ayrımı, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş Boğaziçi Köprü istikameti trafiğe kapatılacak.

Bu yolları kullanmak isteyen sürücülere alternatif olarak;

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araçlar Sarıyer Levent Ayrımından F.S.M. Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

- Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Boğaziçi Köprüsü O-1 kuzey yol Ümraniye-Şile ayrımı,

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikameti,

- Beylerbeyi Köprü Katılım

- Kuşbakışı Caddesi'nden gelip D-100 güney yola katılım Avrupa istikameti

- Tophanelioğlu Caddesi'nden gelip çevre yolu kuzey yola giriş Avrupa istikameti

- Tophanelioğlu Caddesi'nden gelip çevre yolu güneye yola girişler Anadolu istikameti

- Kısıklı'dan gelip çevre yolu kuzey katılım Avrupa istikameti

- Kısıklı'dan gelip çevre yolu güney katılım Anadolu istikameti

- Mahiriz Caddesi'nden gelip D-100 kuzey yola bağlantı Avrupa istikameti

- Mahiriz Caddesi'nden gelip D-100 güney yola bağlantı Anadolu istikameti trafiğe kapatılacak.

Bu Yolları Kullanmak İsteyen Sürücüler Alternatif Olarak;

- Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araçlar Şile Yolu veya Üsküdar Sahil Yolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne,

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

- Yalıboyu Caddesi

- Gümüşyolu Caddesi'nden, Beylerbeyi Yalıboyu Caddelerine iniş

- Tophanelioğlu Caddesi

- Şile yolu 2. Köprü istikameti

- Paşalimanı Caddesi Beylerbeyi istikameti

- Köprü Fsm istikameti

- Harem istikameti

- Nuh Kuyusu Caddesi

- Cumhuriyet Caddesi Üsküdar istikameti

- Kısıklı Caddesi Libadiye istikameti

- Çamlıca Libadiye istikameti