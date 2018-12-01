"Cumhurbaşkanlığı belediyelere para aktarabilecek" iddiası

AKP’nin sunduğu yasa teklifine göre “belediyelere yardım ödeneği” verilmesinin önü açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “yatırım nitelikli projelerin gerçekleşmesi” adıyla yerel seçim öncesinde belediyelere para verebileceği aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartan'ın haberine göre, belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulabilecek. Cumhurbaşkanı, bu ödenekten istediği belediyeye para aktarabilecek. İsteyen belediye bu ödenekten pay almayı Cumhurbaşkanı’ndan talep edecek. Böylece Cumhurbaşkanı’na istediği belediyeye “yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi” adı altında bütçeden para aktarabilecek.

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