Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'ndan ‘çözüm süreci' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden sonra Kürtler konusunda bölge insanını rahatlatacak birtakım girişimlerde bulunacağı beklentisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi.

Habertürk’te Kübra Par’ın sunduğu ‘Açık ve Net’ programında konuşan Çevik, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ve son olarak da Meral Akşener’in seçim çalışmalarını yürütebilmesi için tutuksuz yargılanması çağrısında bulunduğu eski HDP Eş Genel Başkanı ve HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi konusunda ise olumsuz görüş bildirdi. Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten AKP’li isimlerin ifadelerinin hatırlatılması üzerine Çevik, HDP adayının serbest bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü belirterek, Demirtaş’ın Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını iddia etti.

Kürtlerin, bağımsızlık referandumu zamanında dönemin IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye gösterilen tepkiden rahatsız olduğunu kaydeden Çevik, "Bölge insanı Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız oldu. Hatta MHP ile ittifaktan da çok mutlu değiller" dedi.

"Af, çok parlak bir fikir olmayabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çağrısına dair fazla konuşmak istemediğini belirten Çevik, “Bu bir çıkmaz sokak. Bence de çok parlak bir fikir olmayabilir” diye konuştu.

İnce'ye: Bekara karı boşamak kolay

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Fethullah Gülen’in iade edilmemesi durumunda, İncirlik’teki üssü kapatacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak da Çevik, “Bekara karı boşamak kolay” yorumunda bulundu.

Türkiye’nin ABD’ye rağmen Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde askeri operasyon düzenlediğini hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, “Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz ama virgül koyabilir. Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi. Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrin'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi” ifadelerini kullandı.