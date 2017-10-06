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Cumhurbaşkanlığı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşme olmadı

"Tamamen hayal ürünü iddialar"

06 Ekim 2017 15:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le yaptığı görüşmenin ardından çıkan haberlere ilişkin Beştepe’den açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın Gökçek'in ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la da görüşerek istifasını istediği haberlerinin gerçekdışı olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili hayal ürünü iddialara yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır" denildi.

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