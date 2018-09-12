Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı\'na yönelik atama kararları Resmi Gazete\'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan başkanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete\'de yayımlandı. Buna göre; Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç getirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yeniden Mehmet Güllüoğlu atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol Gözde Begüm Akyol Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya atandı.

Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.