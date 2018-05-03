Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen İlhan Kesici, milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Ancak cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen İlhan Kesici, CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Böylelikle Kesici'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesinleşti. CHP, cumhurbaşkanı adayını yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacak.

Kesici, Habertürk TV'den Çimen Çetin'e yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" demişti.