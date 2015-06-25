Cumhurbaşkanlığı, '240 bin lira' denilen o masanın kurulum videosunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devasa masası ile tartışma konusu olan din adamlarına verilen iftar yemeğinde, refakatçilerle birlikte misafirler için 110 kişilik iftar yemeği hazırlandığını, ikram edilen yemeğin tüm malzemelerinin külliyenin mutfağından temin edildiğini, yemeklerin de yine külliyenin aşçılarınca pişirildiği, servisin, sofra düzenlemesinin, süslemelerinin külliyenin garson ve personelince yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarlara verilen iftar yemeğinin ardından konuştu.

Erdoğan, "Yemeğin ve masanın hazırlanmasının maliyeti 3 bin 390 liradır. Kişi başı yemek maliyeti de 30 liradır. Gerçek maliyeti bu olan bir iftar yemeği milyon liralık rakamlarla kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışıldı. Bu iddiaları ortaya atanlar ya hesap bilmiyorlar ya da niyetleri başka. Biz, onların niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bu tür iftiraların tamamıyla hukuk önünde hesabını verecekler. Ben burada konuşayım, burada kalsın yok, hesaplaşacağız" dedi.

İftar sofrasına ilişkin haberleri yapan medya gruplarının ne olduğunu, bunların niyetlerinin ne olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların nasıl bir yaşam içinde olduklarını çok iyi biliyoruz, bunun hesabını verecekler. Şunu özellikle vurgulamak isterim; benim döneminde Cumhurbaşkanlığına alınan tabak, çatal, bıçak türü hiçbir malzeme yoktur, ihtiyacımız olduğu zaman tabi alacağız ama şu anda böyle bir alım yapılmamıştır. Cumhurbaşkanlığını hangi malzemelerle devralmışsak onlarla devam ediyoruz. İhtiyaç duyulduğunda elbette takviye yapılacak, malzeme alınacaktır ama bunun iddia edilen rakamlarla ilgisinin bulunmadığını ve iddia edildiği şekilde olmadığını tüm milletimin çok iyi bilmesini isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sofrasının maliyetine ilişkin bilgiler verdiği sırada, salonda bulunan ekranlardan iddialara konu yemek masasının hazırlanışı gösterildi.