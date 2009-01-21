‘Cumhurbaşkanı'nın yemeği çok yanlış’

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarını Çankaya Köşkü’nde yemekte bir araya getirmesine tepki gösterdi.



Ergenekon davasının iktidarın yürüttüğü psikolojik savaşın aracı haline geldiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, “Cumhurbaşkanının yemeği, krizin çözümüne yönelikse çok yanlış. Yemekte dava dosyası konuşulacaksa Anayasa’nın 138’nci maddesini ihlal etmiş olurlar” dedi. Yemekte “siyasal krizden nasıl çıkılır” sorusunun yanıtının aranmasının da yanlış olacağını belirten Anadol “O zaman da yüksek yargı organlarının başkanlarını, siyasetin göbeğine itmiş olurlar” diye konuştu. Anadol “Bu bir yılbaşı yemeğidir. Kayseri Mantısı ikram etti sayın cumhurbaşkanı. Önemli makamlarda bulunan kişilerin tanışmalarına vesile oldu, onun için bu toplantıyı yaptık diyorlarsa bir diyeceğimiz yok” dedi.



‘Ergenekon dava olmaktan çıktı’



Anadol Meclis’te, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Gül’ün yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarını buluşturan yemek davetiyle ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye’de siyasal kriz olduğunu, bunun ana nedeninin iktidarın yargıyı siyasallaştırması olduğunu belirten Kemal Anadol, Ergenekon davasının da dava olmaktan çıktığını ve iktidarın yürüttüğü psikolojik savaşın bir aracı haline geldiğini söyledi. Anadol şöyle konuştu:



“Ülkede bir bunalım var, siyasal kriz doğdu. Anayasaya göre siyasal krizin nerelerde çözüleceği bellidir. Cumhurbaşkanı'nın yemeği, bu krizin çözümüne yönelikse çok yanlış. Neden yanlış? Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay'ın, Yargıtay’ın başkanlarıyla birlikte, dava dosyasını tartışacaklarsa, konuşacaklarsa, yani yüksek yargı organlarının başkanları, meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı, dava dosyasını masanın üstüne koyup tartışacaklarsa, Anayasa’nın 138’nci maddesini ihlal etmiş olurlar. Böyle bir yetkileri yok. 'Yargıya talimat verme, yol gösterme, öneride bulunma' yetkileri yok. Böyle yapmayacaklar da ‘bu siyasal krizden nasıl çıkarız, çözüm yollarınız nedir?’ diye soracaklarsa, o zaman da yüksek yargı organlarının başkanlarını, siyasetin göbeğine itmiş olurlar, siyasal tartışmanın içine çekmiş olurlar. Bu da anayasaya aykırı. Yargının görevi belli. Yüksek yargı organlarının başkanlarının görevleri arasında siyasal sorunlara çözüm aramak diye bir görevleri yok.”



Yılbaşı yemeğiyse…



Çankaya Köşkü’ndeki yemek için “bu bir yılbaşı yemeğidir” deniyorsa, kendilerinin diyecek bir şeyi olmadığını belirten Anadol, “Kayseri Mantısı ikram etti sayın cumhurbaşkanı. Önemli makamlarda bulunan kişilerin tanışmalarına vesile oldu, onun için bu toplantıyı yaptık diyorlarsa bir diyeceğimiz yok. Yüksek makamlarda bulunan kişilerin birbirleriyle tanışmalarına vesile olmak için bu yemek düzenlendiyse bir diyeceğimiz yok.” diye konuştu.



