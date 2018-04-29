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Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla şehidin 'yetimhane' vasiyeti yerine getirilecek

ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i cep telefonuyla arayarak, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesiyle görüşüp, taziyelerini iletti

29 Nisan 2018 22:33

ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i cep telefonuyla arayarak, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın ailesiyle görüşüp, taziyelerini iletti. Erdoğan’ın talimatı üzerine şehidin ismiyle yetimhane açılması vasiyeti, Başkan Türel tarafından gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki babaevinde okutulan mevlide katıldı. Melike Çalışkan ve yakınlarına \'başsağlığı\' dileğinde bulunan Türel\'i, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Erdoğan, şehidin annesi Melike ve kardeşi Baha Çalışkan ile görüştü.
‘ALLAH RAZI OLSUN’
“Selamun aleyküm” diyerek, şehit annesini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melike Hanım, tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Rabb\'im, inşallah cennetinde buluştursun. Rabb\'im yar, yardımcısı olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı, yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun sağ olsun” dedi. 
Anne Melike Çalışkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Amin Cumhurbaşkanı\'m, sağ olun. Allah razı olsun” dedikten sonra telefonu oğlu Baha’ya verdi. 
‘MENDERES BEY TAKİP EDECEK’
Baha Çalışkan\'la da konuşmasına selam vererek, başlayan Erdoğan, “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Rabb\'im cennetinde buluştursun. Tüm aileye selamlar, sevgiler. Yetimhane ile ilgili konuyu Menderes Bey takip edecek. Hayırlı günler” diye konuştu. 
‘İNŞALLAH VASİYETİ YERİNE GELECEK’
Başkan Türel ise şehit ailesine, “Cumhurbaşkanı\'mızın talimatı olmuştu, sevgievine isminin verilmesiyle ilgili. Ben Cumhurbaşkanı\'mızın bu haberi vermesini istemiştim. Bugün de denk geldi aradı. Cumhurbaşkanı\'mızdan Allah razı olsun. İnşallah, vasiyeti yerine gelecek” dedi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında yürütülen arama- tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.
VASİYETNAME YAZISI  
Çalışkan, ‘Vasiyetname’ başlıklı yazısında, \"Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK\'den gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza\'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK\'nin karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim\" demişti.

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