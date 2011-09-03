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Cumhurbaşkanı'nın Cadillac sefası

Hemşehrisi Fatih Karamancı'nın aracıyla Tarabya'da kısa bir gezinti yapan Gül, bu gezinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - Hemşehrisi Fatih Karamancı'nın aracıyla Tarabya'da kısa bir gezinti yapan Gül, bu gezinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.


Radikal gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda araba kullanmayı özlediğini söyleyen Gül’e hemşehrisi işadamı Fatih Karamancı bir jest yaptı. Kendisini ziyarete gelen Karamancı’nın Cadillac marka aracının direksiyon koltuğuna oturan Gül, Tarabya’da araba sefası yaptı. Gül fotoğrafını da paylaştığı bu geziyi "Geçenlerde Kayseri’de kurduğumuz üniversiteyi destekleme vakfının kurucularından, hemşehrim Fatih Karamancı bir hafta sonu fotoğraftaki arabasıyla geldi. Biz de binip Tarabya’da kısa bir tur attık" sözleriyle Twitter hesabından duyurdu. Gül’ün kısa gezintisinde kendisine işadamı Fatih Karamancı, Abdullah Gül Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Özel Kalem Müdürü Hüseyin Avni Karslıoğlu da eşlik etti.



Twıtter'dan sonra şimdi de Facebook, Youtube'da


Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ı en etkin kullanan isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Facebook ve Youtube’da da sayfaları açıldı. Gül’ün temaslarının, vatandaşlarla bir araya geldiği görüntülerin ve fotoğrafların yayınlandığı hesaplarının açılışını, yine Cumhurbaşkanı Twitter hesabından ilan etti. Facebook üzerinden http://www.facebook.com/cbabdullahgul adresinden Gül’ün adına kurulan grupta, Gül’ün fotoğrafları, videoları, etkinlikleri, yaptığı konuşmalar ve özgeçmişi var. Gül, zaman zaman kişisel görüşlerini ve özel mesajlarını da bu sayfa üzerinden paylaşıyor. Aynı Twitter hesabında olduğu gibi burada da vatandaşlarla buluşan Gül, onların görüşlerini alıyor.Ayrıca aynı Facebook sayfası http://www.facebook.com/cbabdullahgul#!/trpresidency adresinden İngilizce olarak da yayınlanmaya başladı.


Türkiye’de uzun süre kapalı kalan Youtube’da da hesap açtıran Cumhurbaşkanı Gül, Youtube’da "brand channel" olarak adlandırılan marka bir kanal açtı. "Cumhurbaşkanı’nın kanalı" olarak adlandırılan kanalda Gül, kişisel bir televizyon kanalı gibi yayın yapıyor. Dünyada çok az devlet başkanında olduğu belirtilen bu kanalda Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’e yönelik de videolar yer alıyor.



864 rakımlı tepenin Iphone uygulaması da çıktı


Gül’ün adına sosyal paylaşım sitelerinde açılan hesapların yanı sıra iPhone ve iPad kullanıcıları için de Cumhurbaşkanlığı uygulaması oluşturuldu. Bu uygulamada da yine Gül’ün açıklamaları, konuşmalarının yanı sıra günlük programının ilanı yapılıyor.


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