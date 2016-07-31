Yeni kararname: Cumhurbaşkanı'nın başyaveri dahil 1389 asker TSK'dan ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminde yer alan başyaveri Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 1389 asker TSK'dan ihraç edildi.

Listede 125 subay, 68 astsubayın adı bulunuyor. Jandarmada 1196 asker ihraç edildi. Aralarında general, subay ve astsubaylar var.

Listede dikkat çeken isimler şöyle:

Albay Fırat Alakuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyaveri Albay Ali Yazıcı,Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın özel kalem müdürü Albay Tevfik Gök'ün adı da listede bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesinde Albay Fırat Alakuş için şu sözler yer almıştı:

“Bir müddet sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Kapıdan çıktığımda tam taçhizatlı, kafasında çelik miğfer ve silahlı bir şekilde, ürkütücü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan bu kişinin Kurmay Albay Fırat Alakuş olduğunu öğrendim"

Albay Fırat Alakuş'un, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın istememesine rağmen ataması yapıldığı iddia edilmişti.

Darbe girişimi sırasında tutuklanan isimlerden biri de Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş olmuştu. Ermiş, ifadesinde "Darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını savunmuş, "Pişman olmuş ama gecikmiştim" demişti. Ancak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi kaçıran ismin Ermiş olduğu ortaya çıktı.

GATA Sağlık Bakanlığı'na, kuvvet komutanlıkları Savunma Bakanlığı'na...

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Kanun hükmünde kararnameyle GATA dahil tüm askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı.

Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığı'na verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakanın, gerekli gördüklerinde Kuvvet Komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirileceği de karara bağlandı.

Askeri okullar kapatıldı, Milli Savunma Üniversitesi geldi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüsatü hal kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararnameyle (KHK) tüm askeri okullar kapatıldı. Kapatılan askeri okullar yerine Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor.

Hürriyet'teki habere göre, KHK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksek okullarından oluşacak.