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Prof. Saraçoğlu'nun kendisine şantaj yapan kızına hapis cezası!

Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı olan Saraçoğlu'nun kızı, babasına şantaj yaptığı gerekçesiyle 1 yıl hapse çarptırıldı

26 Aralık 2015 10:15

Ünlü Prof. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun kızı Serra Tarhan, babasına şantaj yaparak çıkar elde etmekten suçlu bulunarak 1 yıl hapse çarptırıldı. Tarhan’ın kocası ve oğlu da suçlu bulundu.

Hazırladığı bitkisel kürlerle tanınan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na getirilen Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun, kızı, eski damadı ve torunu hakkında şantaj suçlamasıyla şikâyetçi olması üzerine açılan dava sonuçlandı. Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre Prof. Saraçoğlu’nun kâbusu haline gelen olaylar, 14 Mart 2015 tarihinde başladı. İddiaya göre, kızı Serrah Tarhan (45), babasını arayarak, “Şu anda baba-kız olarak değil iki rakip olarak karşı karşıyayız. İsteklerim için iki gün mühlet veriyorum. Yoksa hayatınız mahvolacak” sözleriyle, bazı maddi isteklerde bulundu. Konuşmaya, Saraçoğlu’nun danışmanı Mahmut Sipahioğlu da tanık oldu. Kısa süre aralarla Tarhan’ın oğlu, Prof. Saraçoğlu’nun torunu Sarp Bakış (25) ve babası, damat Burak Bakış da telefonla ve yüz yüze benzer taleplerde bulundular.

 

Zarfı alırken gözaltı

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat eden İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun dosyası, Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.Emniyet yetkilileri, suçun delillendirilmesi amacıyla, Prof. Saraçoğlu’ndan, şüphelilerden gelen isteği kabul etmesini istedi. Seri numaraları alınmış 10 bin lirayı alan danışman Sipahioğlu, Serra Tarhan ve Sarp Bakış ile buluştu. Tarhan ve oğlu, para dolu zarfı aldığı sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadeleri sonrası anne ve oğlu serbest bırakılırken, savcılık, her üç sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

 

Cezalar 5 yıl ertelendi

 

Yargılama sonucunda mahkeme hâkimi, Serra Tarhan’a, şantaj suçunu işlediğini sabit görerek 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası verdi. Hâkim, indirimle Serra Tarhan’ı 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Burak Bakış ile Sarp Bakış ise eyleme yardım ettikleri gerekçesiyle önce 1 yıl hapis ve 30 günlük adli para cezasına çarptırıldı. Bu ceza da iyi hal indirimi ile 5 ay hapis ve 12 gün karşılığı adli para cezasına çevrildi. Sanıkların cezaları, sabıkasız olmaları nedeniyle 5 yıllık denetim karşılığında ertelendi.

 

550 bin lira ve süper lüks ofis

 

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Prof. Saraçoğlu, kızının kapatacağı işyerinde işçilerin tazminatı için 50 bin, sermaye için 500 bin ve lüks bir ofis istediğini anlattı. Serra Tarhan suçlamaları reddederken, Burak Bakış, oğlu Sarp’ın, annesi ve dedesinin arasında kaldığı için kendisinin devreye girdiğini söyledi ve şantaj suçlamasını kabul etmedi. Sarp Bakış da, “Dedem, annemin işlettiği lokantayı kapatmasını istiyordu. Dedemle annem arasında kaldım. Dedemin neden böyle yaptığını anlamadım” dedi.

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