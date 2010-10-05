-CUMHURBAŞKANINDAN ''PANZERLERE'' NİŞAN BERLİN (A.A) - 05.10.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, aralarında Mesut Özil ve Serdar Taşçı'nın da bulunduğu Alman Milli Takımı oyuncularına Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı ''Gümüş Defne Yaprağı'', Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'e de ''Liyakat'' nişanı verdi. Berlin'deki cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Saray'ında düzenlenen, Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı törende konuşan Wulff, Almanya ve Türkiye arasında 8 Ekimde oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçına da değinerek, ''Türkiye yenilse bile bu ülkeye yapacağım ziyarette çok iyi ağırlanacağıma eminim'' dedi. Wulff, milli takıma seslenirken, başarıları ile gurur duyduklarını kaydetti; ''Genç, dinamik ve çok kültürlü ekibinizle ülkemiz için bir örnek teşkil ediyorsunuz'' ifadelerini kullandı. Farklı kökenden gelen insanların Almanya için oynamasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Wulff, böyle renkli bir takımın başarılı olabileceğinin Dünya Kupası'nda görüldüğünü vurguladı. Daha sonra Mesut Özil ile Serdar Taşçı'nın da aralarında bulunduğu oyunculara Cumhurbaşkanı Wulff ve Başbakan Merkel tarafından Gümüş Defne Yaprağı Nişanı, Löw'e de Liyakat Nişanı verildi. Bastian Schweinsteiger sakatlığı nedeniyle törene katılamazken, milli takımın yanında gelen bir grup çocuğun üzerindeki tişörtlerde Alman ve Türk bayraklarının bulunması dikkati çekti. -''TÜRK TAKIMI ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP''- Löw de konuşmasında, ödüllendirilmelerinden dolayı gurur duyduklarını belirtti. Milli Takımı, ''genç, dinamik ve çok kültürlü'' olarak nitelendiren Löw, her oyuncunun Almanya'yı temsil ettiğinin bilincinde olduğunu söyledi. Löw, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da çok iyi oyunculara, Guus Hiddink gibi tecrübeli bir teknik direktöre sahip Türk Milli Takımı ile 8 Ekimde zorlu bir maça çıkacaklarını, kazanmak için iyi oynamak zorunda olduklarını belirtti. Löw, Bastian Schweinsteiger'in sakatlığına da değinerek, yeni çözümler aradıklarını kaydetti. Borussia Dortmundlu Nuri Şahin'in Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğinin hatırlatılması üzerine Löw, çok iyi bir oyuncu olan Şahin'in bu kararına saygı duyduğunu, kendi takımında da çok iyi oyuncuların bulunduğunu sözlerine ekledi. Takım kaptanı Philipp Lahm da Türkiye'ye karşı en zor grup maçını oynayacaklarını savunarak, Schweinsteiger'in sakatlığına üzüldüklerini, ancak maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Almanya'da çok sayıdaki Türk'ün yaşaması nedeniyle bu maçın bir deplasman maçı gibi görülüp görülemeyeceği şeklindeki soru üzerine de Lahm, bu maçı kendi sahalarında oynayacaklarının altını çizdi; güzel ortamda olaysız bir maç diledi. Türk Milli Takımı'nı nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soruya karşılık da Lahm, Türk oyuncuların çok tutkulu bir şekilde oynadığını, ancak kendilerine güvendiklerini kaydetti.