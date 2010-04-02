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Cumhurbaşkanı'ndan atama eleştirilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi'ne yedek üye olarak atanan Alpaslan Altan'la ilgili eleştirileri cevapladı.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi’ne yedek üye olarak atanan Alpaslan Altan'la ilgili eleştirilere cevap veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Doğru bir atama yaptığım kanaatindeyim'' dedi.


CHP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçtiği Alparslan Altan'ın Yüksek Mahkeme'de raportörlük görevini yürütürken Denizcilik Müsteşarlığı Yardımcılığına atandığını ve 31 gün burada görevi yaptıktan sonra, Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçildiğini belirtmiş ve atamanın "kanuna karşı hile niteliğinde olduğunu" iddia etmişti.

 
Pakistan dönüşünde bir basın toplantısı düzenleyen Gül, iddialara şöyle yanıt verdi:
 


'Doğru bir atama yaptığımın kaanatindeyim'



"Açıkçası ben kimseyle herhangi bir polemiğe girmem. Bilinsin diye söylemek isterim.


Atama yapmam gerektiğinde kimlerin olabileceği ile ilgili hazırlık yaptırdım. Önüme gelen listede birbirinden değerli bürokratlar vardı.


Baktım ki içlerinden birisi daha önce hiç tanımadığım bir isim. 7 sene savcılık 9 sene de raportörlük yapmış.


Anaysa Mahkemesi'ne de girerken başkanı kimdi biliyorsunuz.


Bunun takdirle karşılanmasını beklerdim. Ayrıca hukuk doktorası yapmış, Türkiye’nin her yerinde savcılık yapmış.


Ben doğru bir atama yaptığım kanaatindeyim" dedi.

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