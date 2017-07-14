T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında sanık avukat müşteki yakınlarını tehdit etti

"Delikanlıysan dışarı gel"

14 Temmuz 2017 14:00

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında, avukatlar ve sanıklar arasında gerginlik yaşandı.

Duruşmada son olarak Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Balcı bilirkişi olarak dinlendi. Balcı’ya sanıklar tarafından rapor ile ilgili sorular sorulurken, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının müdahale etmesi üzerine sanıklardan birinin avukatları ‘Delikanlıysan dışarı gel’ diyerek tehdit etmesi ile yine gerginlik yaşandı.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında, 15 Temmuz gecesi Marmaris’te şehit edilen polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin’in ölümü ile ilgili olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Balcı bilirkişi olarak dinlendi. Otopsi raporları hakkında bilgi veren Balcı, iki polis memurunun silahlı yaralama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, şehit polislerden Nedip Cengiz Eker’in sol göğüs yanında bulunan yara kesici ve delici alet yarası olmadığını söyledi. Balcı, “Çünkü çevresinde yaranın oluşturduğu hasarlar var. Yaranın giriş yeri ve vücut içerisindeki hasar göz önüne bulundurulduğunda bunun kinetik enerjisinin yüksek bir silahtan olduğu görülüyor. Mermi çekirdeğinin uzun namlulu silaha ait olduğu kanaatindeyim” dedi.

Diğer şehit polis memuru Mehmet Çetin’in vücudunda ise 4 kurşun yarası bulunduğunu belirten Balcı, “Mehmet Çetin’in vücudundaki giriş ve çıkış yaraları numaralandırıldığında en az 4 ateşli mermi çekirdeği tanımlanmıştır. Yaraların ateşli silah ile olduğu görülmektedir. Yaraların görüntüleri değerlendirildiğinde 3 yaranın kinetik enerjisi yüksek uzun namlulu silahtan, diğer bir kurşunun ise uzun ya da kısa namlulu silahtan gerçekleştirildiği görülmektedir” dedi.
 

"Delikanlı" tartışması


Duruşmada tutuklu sanıkların bilirkişi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Balcı'ya hazırlanan adli tıp raporlarına yönelik sorular sormaları üzerine Cumhurbaşkanlığı avukatları müdahale etti. Müdahale sonrası sanıklar ayağa kalkarak tepki gösterdi. Sanıklardan birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarını, ‘Havlamayın’, ‘Kapa çeneni’, ‘Delikanlıysan dışarıda karşılaşalım, delikanlıysan dışarıya gel’ sözleriyle tehdit etmesi üzerine salon yine karıştı.


Cumhurbaşkanlığı avukatları, sanıklar tarafından sarf edilen sözlerin tehdit niteliğinde olduğunu ve zapta geçirilmesini talep ederek, ‘Gerçeklerden korkuyorsunuz’ dediler. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı sona erdirdi. Duruşma bitiminde sanık yakınlarından bir kadın baygınlık geçirdi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanına suikastdava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24