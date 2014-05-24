Cumhurbaşkanı'na Soma faciası hakkında yanlış bilgi verilmiş

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Soma faciasının nedeninin kendisine trafo patlaması olduğunun söylendiğini, facianın nedenini Ankara'ya gidince öğrendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Zonguldak Karadon'da 30 işçinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından 2011 yılında hazırladığı rapor dikkate alınmış olsaydı, bugün Soma faciasının yaşanmayacağına dikkat çekti.

Gül, kendisine Soma'ya gittiğinde facianın trafo patlamasından meydana geldiği bilgisinin verildiğini ancak Ankara'ya döndüğünde bunun trafo patlaması olmadığını öğrendiğini de söyledi.

Gül: Önceden tedbir almalıyız

Cumhurbaşkanı Gül dün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Alınan bilgiye göre Gül, görüşmede madenlerle ilgili daha önce DDK'ye rapor hazırlattığına dikkat çekti. Bu raporun ilgili yerlere gönderildiğine işaret eden Gül, "Keşke bu rapordaki uyarılar dikkate alınsaydı. Önlemler uygulansaydı. Önceden tedbir alınabilirdi. Bu olaylar olmadan önce tedbir almamız lazım. Herkesin görevini yapması lazım. Eksikliklerin giderilmesi lazım" dedi. Gül, facianın "vahim" bir olay olduğunu, önlem alınabilecekken göz göre göre insanların öldüklerine dikkat çekti.

Gül'e yanlış bilgi

Gül, ocağa gittiğinde de kendisine "trafo patlaması" denildiğini ancak Ankara'ya döndüğünde nedenin bu olmadığını öğrendiğini belirtti.

Bunun da çok üzücü olduğunu ifade etti. Gül, "Kurtarma ekipleri de daha önce oraya getirilebilirdi" değerlendirmesini yaptı.