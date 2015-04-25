Cumhurbaşkanına mango fırlattı, ev sahibi oldu

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya üzerine telefonunu ve "mümkünse beni ara" yazan bir mango fırlatarak ev sahibi olmak için yardım isteyen Marleny Olivo, evine kavuştu.

Olivo, Cumhurbaşkanı Maduro, Aragua eyaletinde otobüs kullanırken, üzerinde "Mümkünse beni ara" yazan mangoyu cumhurbaşkanına fırlatmıştı. Maduro, Olivo'nun fırlattığı meyveyi, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında göstermişti.

Maduro, Olivo'nun ev yardımı isteğini kabul ettiğini ve "Venezuela için Büyük Evler Misyonu" projesi kapsamında bu isteğin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ben bu meyveyi yerim

Olivo, Madura'nın kullandığı otobüs yoldan geçerken mümkün olduğu kadar yaklaşmış ve meyveyi Maduro'ya fırlatmıştı. Maduro, mangolu saldırıdan kaçmak için eğilmiş ancak meyve cumhurbaşkanını kulağının hemen üstünden vurulmuş ve sakince meyveyi aldığı mangoyu kalabalığa göstermişti.

Cumhurbaşkanı katıldığı televizyon programında kadına seslenerek, "Bir barınma sorunu var, öyle değil mi? Ve Marleny, isteğini hali hazırda onayladım, bir dairen olacak ve daire sana birkaç saat içinde teslim edilecek (...) Yarın ya da en geç yarından sonraki gün daireni sana vereceğiz" ifadelerini kullandı. Maduro mangonun olgun olduğunu ve meyveyi yiyeceğini de sözlerine eklemişti.

Olivo hareketinin arkasında kötü bir niyetinin olmadığını sadece ölmeden önce ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek istediğini söylemişti. Eski bir otobüs şoförü olan Maduro, zaman zaman direksiyonun arkasına geçerek halkın içinde dolaşmayı seviyor.