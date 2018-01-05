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'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H

05 Ocak 2018 16:46

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen H.K.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.K., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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