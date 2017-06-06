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'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası

Gerekçe olarak ,sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlar gösterildi

06 Haziran 2017 19:50

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Burak Kaan Gülaşlar, 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gülaşlar'ın tahliyesine karar verilirken, cezası ertelendi.

Burak Kaan Gülaşlar, 2016'nın Ağustos ayında sosyal medya hesabında Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığına yönelik ihbar yapıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülaşlar'ın sosyal medya hesapları incelendi. Hakaret içeren paylaşımların belirlenmesi üzerine Gülaşlar, 27 Mart 2017'de tutuklandı. 

15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Gülaşlar, hakaret kastı olmadığını belirterek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme hakimi, Gülaşlar'ı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren hakim, Gülaşlar'ı tahliye etti. Gülaşlar, 5 yıl içinde başka bir suç işlerse bu cezası da infaz edilecek. (DHA)

 

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