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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Ocak 2017 22:43

Antalya'da, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamalarıyla ilgili olarak ifadeleri alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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