Cumhurbaşkanı YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve 64. Hükümet'in Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın arz ettiği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen akşam yemeği öncesinde, kendisine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından arz edilen YAŞ kararlarını onayladı."