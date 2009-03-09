Cumhurbaşkanı, yarın İran’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) zirvesine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.





Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, 10-11 Martta Tahran'da gerçekleştirilecek 10. EİT Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeye gideceği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Gül'e Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve yetkililerden oluşan bir heyetin refakat edeceği belirtilen açıklamada, Gül'ün, zirve toplantısı vesilesiyle başta İranlı yetkililer olmak üzere, EİT üyesi ülkelerin heyet başkanlarıyla görüşmelerde bulunacağı bildirildi.



Açıklamada, 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan EİT'nin, 1992'de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın katılımıyla 10 üyeli bölgesel ekonomik işbirliği örgütü haline geldiği hatırlatıldı.



Türkiye'nin, kurucusu olduğu bu örgütün faaliyetlerine büyük önem verdiği, EİT'nin bölgede istikrarın tesisine ve refahın arttırılmasına katkıda bulunacak uygun bir ekonomik işbirliği platformu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

