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Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok

Trump, "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını" söylemişti

27 Temmuz 2018 10:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Oktay, "ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır" dedi.

osyal medya hesabından ABD-Türkiye arasındaki Papaz Andrew Craig Brunson’ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınması sonrasında oluşan krize ilişkin açıklamada bulundu. 

Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır".

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