Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'de FETÖ'nün beli kırılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de FETÖ'nün beli kırılmıştır. Rahat edemeyecekler" dedi. Oktay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Fazıl Say konserine ilişkin "Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönüle de bir yol olduğunu görmüş olurdunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'FETÖ' ile mücadeleyle ilgili bilgi veren Oktay, şöyle konuştu:

"Rehavete sürükleyebilir"

"'Ben şu kadar kişiyi görevden aldım, şu kadar tutukladım, şu kadar hükümlü var dolayısıyla bu bitmiştir' diyebileceğimiz bir şey değil. Örgütün yapısı itibariyle birbiriyle kopuk mekanizmalarla devam ettiği için bu devam etmesi gereken bir mücadele. Türkiye'de bu örgütün beli kırılmıştır. Ama bitmiş midir? Bunu bu kadar iddialı konuştuğumuzda rehavete sürükleyebilir"

"Fazıl Say konserinde olsaydınız kutuplaşma derin olmadığını görürdünüz"

Oktay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı Fazıl Say konserine ilişkin de şöyle konuştu:

"Burada mesaj son derece net. Olması gereken bir mesaj. Bütün dünyaya birleştirici gözle bakan Cumhurbaşkanının, böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Zaten orada da ne kadar tabii olduğu anlaşıldı. Normalde sosyal fay hatlarından bahsedilir, kutuplaşmadan bahsedilir. Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönüle de bir yol olduğunu görmüş olurdunuz. Biz orada bunu yaşadık. Biz, Türk Halk Müziği'ne ne kadar yakınsak bu da başka bir alan ve bir o kadar güzel. Bizim farklılıklarımız, zenginliğimiz dediğimiz olayı biz orada fiilen yaşadık. Gerçekten karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan ve seyircisiyle bütünleşen, güzel bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür olaylar artarak devam eder. Bizim için de güzel bir konserdi."