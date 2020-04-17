Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca "59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşı ramazan ayını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon" başlattıklarını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Oktay şunları kaydetti:

"Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk. Ve ilgili valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek. Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır.

Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır."