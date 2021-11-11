Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan EYT açıklaması: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaş şartı sağlanmadan emeklilik hakkının kazanılamayacağını söyledi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Paylan’ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti. Oktay EYT’liler ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu ‘yaşlılık sigortası’ olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır.”

HDP’li Paylan’ın Oktay’a yönelttiği sorular arasında, suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker’den bir milletvekilinin 10 bin dolar aldığı iddiası da yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun savcılara açıklama yapıp yapmadığını soran Paylan’a Oktay, “TBMM Başkanımız Sayın Şentop ‘gerekli açıklamayı ve işlemleri yapmış’, konu yargıya intikal etmiştir” yanıtını verdi.

TIKLAYIN | EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti: 6 ayrı konu üzerinde çalışılıyor