Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi açıklaması: Türk yargısı hak ettikleri cezaya verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi iddiasına ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir" ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından konuya ilişin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."

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Ne olmuştu?

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim, bazı Twitter hesapları ve hükümete yakın medya kuruluşlarında hedef gösterilmiş, Diyanet tarafından 'eleştirilmiş', yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti.

Daha sonra İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma açıldığını bildirmiş, saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere karşı 'sapkın' ifadesini kullanmıştı.