Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Atatürk'ü silmek isteyenler oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ölümünün hemen ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bile ismini bu ülkeden kazımak isteyenler oldu” dedi.

Oktay, İstanbul Maslak’taki Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri’nin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve subay öğrencilerin de katıldığı törende Rektör Prof. Dr Erhan Afyoncu Osmanlı’nın ordu sistemiyle ilgili ilk dersi verdi. Daha sonra kürsüye çıkan Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok alanda değişiklik yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin jeopolitik konumu daima güçlü olmasını, güçlü kalmasını ve sürekli kendisini geliştirmesini gerektiriyor. Bırakınız gerilemeyi, durmak bile bizim için felakettir. Milletimiz bazı şeyleri unutmuş görünebilir. Bazı şeyleri geri plana atmış olabilir. Ama hiç şüpheniz olmasın, karşımızdakiler kendi davalarından bir milim dahi geri atmış değillerdir. Bize yıllarca Sultan Selim’i, Sultan Mahmut’u, Sultan Abdülaziz’i, Sultan Abdülhamid’i çok farklı kimliklerle tanıtanlar ne yaptıklarını çok iyi biliyordu. Ölümünün hemen ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bile ismini bu ülkeden kazımak isteyenler oldu. Hamd olsun bugün ülkemiz mazisi ile atisi arasında köprü kurmayı temel görevi kabul eden bir anlayışla yönetiliyor.”