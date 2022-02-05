Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Paşinyan mart ayında Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı.
Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin"
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin."
Kış Kartalı harekatı
"Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil. Tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var."
Ukrayna krizi
"Ukrayna ziyareti son derece başarılı geçti. Rusya ile de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Türkiye dünyanın saygı duyduğu, bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir lidere sahip. Görüşmeler Türkiye'de devam edebilir. Ukrayna bunu kabul etti, Rusya tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Liderler seviyesinde bir görüşme için Cumhurbaşkanımız arabuluculuk boyutunda en uygun isimlerden birisi. Ukrayna ziyarette bunu kabul ettiğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkça ifade etti. Arzu ederiz ki Rusya da kabul eder bir araya gelmeyi.
"Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu"
"Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Böyle giderse bunun faturasını ödemeye devam edecektir. Barış içerisinde yaşayan iki komşunun üreteceği katma değer her iki ülkenin kendi vatandaşları açısından çok ciddi bir refah üretecektir. Ama ne yazık ki bu refah başkalarının işine gelmiyor. Göç konusunda en büyük faturayı biz ödedik. İlk andan itibaren kapılarımızı açtık. Şu an itibarıyla 3.8 milyona yakın Suriyeli var. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşıyoruz. Botlarla farklı adalara gidenlerin botların şişlenerek, iğnelenerek batırıldığı cinayetleri görüyoruz. Biz dünyada en çok dış temsilciliği olan 5. ülkeyiz. Bütün buralarda anlatmaya çalışıyoruz ama görmüyor, görmek istemiyorlar, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek istiyorlar.
"Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız"
"Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu. Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır. Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek."
"Yağışın ne tür sıkıntıları getireceğini bilmek durumundasınız o şehrin belediye başkanı olduğunuzu ifade ediyorsanız"
"Sorun bizim yıllardır beklediğimiz bir bereket; kar, yağış bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu yağışın ne tür sıkıntıları getireceğini bilmek durumundasınız o şehrin belediye başkanı olduğunuzu ifade ediyorsanız. Olabilecek en ufak aksaklığı önceden planlamak ve hazırlık yapmak durumundasınız. Kimse balığı sorgulamıyor. Randevu verebilirsin. Ama herhangi bir şey olduğu zaman bizim randevularımız iptaldir."