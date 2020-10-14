Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in "yolsuzluk" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Milletvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in açıklamalarının "talihsiz, ahlak sınırlarını zorlayıcı ve devlet geleneğine uygunsuz olduğunu" ifade eden Oktay, açıklamaları taaccüple takip ettiğini bildirdi. Üstlendiği görevlerde attığı her imzanın hukukun, yasaların, Türk milletinin ve kamuoyunun takdirdirine açık olduğunu kaydeden Oktay, şu açıklamada bulundu:

“İfa etmekten şeref duyduğum Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum.

Bundan önceki tüm iş ve görevlerimde olduğu gibi gerek devletimizin son Başbakanlık Müsteşarı, gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak attığım her imza, hukukun ve yasaların denetimine olduğu kadar aziz milletimizin ve kamuoyunun takdirine açıktır.

İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlâkımın bir gereğidir.

TBMM’nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir.”

Kılıçdaroğlu ve Özel ne demişti?

Kılıçdaroğlu ne demişti? Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıkları ve altyapı yatırımlarının yetersizliğini eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Rahmetli Özal Türk Telekom'u kurdu. Hariri ailesine sattılar. Türk Telekom tüm iletişim altyapısını yapacaktı. Devletin kurumuydu. Hariri ailesi Türk Telekom'u nasıl satın aldı? Gitti Türk bankalarından krediyi çekti, Hariri ailesinin cebinden beş kuruş çıkmadı. Bankaların borcunu ödemeye gelince ben bankalara ödemiyorum dedi. Hariri ailesinden dünyanın en büyük kazığını yedik. Bu kazığı atanlar şimdi sarayda oturuyorlar. "Türk Telekom altyapı yapmadı, kârı da yedi, bankalara borcu demeye gelince de senin olsun dedi işin içinden çıktı. Bunu yapanlara siz Müslüman der misiniz? Altyapıyı yapmadılar. Fuat Oktay, 2018'e kadar da Türk Telekom'da başkan yardımcısıydı bu beyefendi. Hortumculuğun başkanlığını yapıyordu. Turksat'ı kurdular. Turksat'ın da başına eski bakanlar, eski bakanların çocuklarını getirdiler. Orayı tamamen arpalığa çeviriler. Altyapı? Altyapı yok." TIKLAYIN - Kemal Kılıçdaroğlu: Saray hükûmeti, tefeci hükûmetidir

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlık yaptığı döneme yönelik hadsiz ithamlarda bulunduğunu" savunmuştu. "Oktay'ın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde Yimpaş'ın gurbetçilere yönelik yolsuzluk yaptığını" iddia eden Özel, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği sırasında da Hariri ailesinin şirketi yağmalamasına izin verdiğini" öne sürmüştü.