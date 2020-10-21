Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'bütçe' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'yla ilgili açıklamada bulundu. Oktay, "2021 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimizin ardından hazırladığımız 3. bütçe olma özelliğini taşımakta ve sistemin getirdiği hız ve dinamizmden beslenmektedir" dedi.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın döneminde vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar TL’lik kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibariyle toplamda 267,4 milyar TL kredi ödemesi yapıldı."

"Kradeniz’deki doğal gaz keşfi kaynaklı olarak yeni doğalgaz kontratlarında fiyatların daha rekabetçi yapılması ve 2023 yılında yerli doğalgazın kullanılmaya başlanacak olması, cari dengemizin uzun vadede kalıcı şekilde iyileşmesine önemli katkı yapacaktır."

"2020 yılında; merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar TL, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon TL, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

"2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir."

"2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir"

"Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz"