Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı uçak sayısını resmen açıkladı

Bugüne kadar açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı’nın uçaklarının sayısı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP milletvekili Utku Çakırözer’in önergesine verdiği yanıt ile Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu açıkladı. Sadece bir kişinin kullanımında 8 uçağın bulunmasını “büyük israf” olarak nitelendiren Çakırözer, “Böylesine bir krizde sadece Saray’ın 8 uçağının olması israftır, lükstür, savurganlıktır” dedi.

Sayısı açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklar, TBMM bütçe görüşmelerinde de gündeme gelmişti. CHP’li Çakırözer, görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısını sormuştu. Oktay, Çakırözer’in sorusuna yazılı yanıt verdi. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Oktay verdiği yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur” dedi.

“Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi”

CHP’li Çakırözer, sadece bir kişiye ait 8 uçak bulunmasının çok fazla olduğunu belirterek, “Bunlar sadece Cumhurbaşkanı’nın uçakları. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayı 15-16’ları bulmakta. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan VIP uçak sayısı eklendiğinde Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Bu kadar VIP uçak kabul edilemez” dedi.

"Yıllık bakım gideri 800 bin dolar" iddiası

Aralarında Katar Emirliği’ne ait olan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8i tipi uçağın da bulunduğu uçakların her birinin yıllık bakım giderinin ise 800 bin dolar olduğu iddia ediliyor.