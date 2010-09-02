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Dünya

CUMHURBAŞKANI WULFF KREŞ İÇİN SIRA BEKLİYOR BERLİN (A.A)

02 Eylül 2010 19:55

-CUMHURBAŞKANI WULFF KREŞ İÇİN SIRA BEKLİYOR BERLİN (A.A) - 02.09.2010 - Kreşlerde yer bulmanın zor olduğu Almanya'da Cumhurbaşkanı Christian Wulff da 2 yaşındaki çocuğu için kreşte yer açılması için sırada bekliyor. BZ gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Wulff, en geç aralık ayında Hannover'den Berlin'e, Dahlem semtindeki cumhurbaşkanlığı villasına taşınacak. Villanın birinci katındaki 150 metrekare büyüklüğündeki konutta 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayacak olan Wulff, en küçük çocuğu olan 2 yaşındaki Linus Florian için kreşte yer bulmakta ise zorlanıyor. Wulff, herkes gibi bölgedeki kreşte yer açılması için sırada bekliyor.  Küçük Florian meclis kreşine de giremiyor. Çünkü meclis kreşine sadece meclis çalışanlarının çocukları alınıyor. Berlin'de 6 yaşından küçük 152 bin 126 çocuk yaşıyor, buna karşılık kreşlerde 116 bin 730 çocuk için yer bulunuyor.

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