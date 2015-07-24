Cumhurbaşkanı ve MİT Müsteşarı arasında 1,5 saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Tarabya Köşkü'nde 1,5 saat görüştü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan Cuma namazının ardından Tarabya Köşkü'ne geçerken MİT Müsteşarının konvoyu da Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan ve Fidan aynı anda köşke girdi. Görüşme de saat 14.45'te hemen başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından bir fotoğraf paylaşıldı. Fidan saat 16.15'te Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.

Erdoğan bu görüşmenin ardından yine Tarabya Köşkü'nde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de de TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşecek.