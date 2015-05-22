Cumhurbaşkanı ücretsiz eğitim sözü verdi



Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet, gelecek yıldan itibaren yaklaşık 260 bin öğrenci için ücretsiz yüksekokul öğrenimi sözü verdi. Bachelet, Kongre'de yaptığı konuşmada, 2016 yılında yoksul ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin yüzde 60'ının, 2017 yılında yüzde 70'inin ve 2020'ye kadar da yüzde 100'ünün ücretsiz eğitimden yararlanmasının planlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili yasanın yılın ikinci yarısında hazırlanacağını kaydetti. Yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olan Michelle Bachelet bu yolla 2013 yılındaki seçim vaatlerinden birini hayata geçirmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet'in perşembe akşamı konuşmasını yaptığı sırada öğrencilerin protestolarının sürdüğü bildirildi. Parlamento binası yakınlarında öğrenci dernekleri ve sendikalardan yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, ülkedeki yolsuzlukları protesto ederken, eğitim politikaları reformunda daha fazla söz sahibi olmayı talep ediyor.

Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda 20 kişinin yaralandığı ve 30'dan fazla kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor.

Öğrenciler, Bachelet'in önerisini yetersiz buluyor. Protestolara katılanlar, Augusto Pinochet zamanında oluşturulan eğitim sisteminin 'adaletsiz ve pahalı' olduğu eleştirisinde bulunarak, yüksek öğrenim harcının tamamen kaldırılmasını talep ediyor.

Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA/AFP, GA/BÖ